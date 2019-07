VIDEO: LIVE Liga 2 Big Match Mitra Kukar Vs Persik Kediri, Madura FC Vs PSIM & Persewar Vs Martapura

LIGA 2 - Pekan ke-7 Liga 2 Indonesia 2019 wilayah timur, memanggungkan setidaknya tiga big match sepanjang, Rabu (24/7/2019) petang WIB.

Mitra Kukar menjamu Persik Kediri, Madura FC bentrok PSIM Yogyakarta dan Persewar Waropen kontra Martapura FC.

Ketiga laga ini diprediksi berlangsung alot demi mempertaruhkan papan atas klasemen sementara.

Dua pertandingan lain yakni Persatu Tuban versus Persis Solo dan Sulut United FC Vs PSBS Biak juga tidak kalah menarik.

Ke lima laga ini dihelat dalam waktu bersamaan kecuali yang bertanding di wilayah timur Indonesia, tampil lebih awal.

Belum diketahui apakah tvOne sebagai pemegang hak siar Liga 2 menyiarkan laga hari ini.

Namun, Anda tetap bisa memantau semua laga secara langsung melalui link live score berikut ini.

Berikut link live streaming Liga 2 Indonesia 2019 TVONE:

LINK 1