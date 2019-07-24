International Champions Cup
Sedang LIVE AC Milan Vs Bayern Munich LIVE Mola TV, Bayern Vs Milan & Atletico Vs Guadalaraja MolaTV
AC Milan menghadapi tim raksasa Jerman, Bayern Munchen pada lanjutan International Champions Cup 2019 (ICC) 2019, di Sporting Park, Kansas, AS.
Mola TV
Sedang LIVE AC Milan Vs Bayern Munich LIVE Mola TV, Bayern Vs Milan & Atletico Vs Guadalaraja MolaTV.
AC Milan menghadapi tim raksasa Jerman, Bayern Munchen pada lanjutan International Champions Cup 2019 (ICC) 2019, di Sporting Park, Kansas, Amerika Serikat (AS), Rabu (24/7/2019), mulai pukul 08.00 WIB.
Pada waktu yang sama di Globe Life Park di Arlington, Texas, Amerika Serikat (AS), Atletico Madrid menghadapi wakil Meksiko, Guadalaraja.
Ini merupakan pertemuan pertama bagi Guadalaraja dan Atletico Madrid.
Head to head BAYERN MUNICH Vs AC MILAN
* Bayern Munich Vs AC Milan 0 : 4
* Bayern Munich Vs AC Milan 3 : 4
* Bayern Munich Vs AC Milan 3 : 0
* Bayern Munich Vs AC Milan 2 : 1
* Bayern Munich Vs AC Milan 4 : 1
* Bayern Munich Vs AC Milan 0 : 2
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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
Sumber: Tribun Pontianak