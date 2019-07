Pegadaian Optimististis Capai Target Jual Produk Non-Gadai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - PT Pegadaian (Persero) area Pontianak melakukan berbagai cara untuk meraih outstanding loan (OSL) sebesar Rp 900 miliar pada tahun ini. Satu di antaranya adalah dengan menggalakkan produk fiducia atau mikro (produk non gadai). Diharapkan ke depan, produk non gadai ini akan sama-sama tumbuh lebih cepat dengan produk Penggadaian lainnya.

"Pegadaian saat ini sedang menggalakkan target OSL sebesar Rp 900 miliar. Untuk mencapai target tersebut, kami sedang menggalakkan produk-produk Fiducia atau produk mikro. Karena selama ini 75% produk unggulan kami masih produk gadai," jelas Vice President PT Pegadaian area Pontianak, Mukhlis Hasriyadi saat berkunjung ke Tribun Pontianak, Kamis (24/7/2019).

Ia sendiri optimistis dengan produk gadai karena telah berhasil mencapai target di bulan Juli, sehingga pengoptimalan produk non gadai saat ini menjadi fokus utama.

"Produk ini sudah bisa mencapai target 100% di bulan Juli, tapi produk-produk mikro, fiducia, kredit mobil, kredit untuk pegawai ini belum mencapai target yang diharapkan, karena itu kami berupaya mengoptimalkannya," jelasnya.

Beberapa bisnis Pegadaian non-gadai yang sudah berjalan antara lain kredit mikro non-gadai, bisnis perhotelan, dan penjualan emas.

Pertama adalah kredit mikro berupa angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKP sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha.

“Yang menyumbang masukan besar yaitu kredit mikro berbasis non gadai atau disebut Fidusia Kredit ini barang yang ditaruh berupa surat-surat berharga seperti sertifikat rumah, BPKP kendaaraan,” terang Mukhlis

Selain mengoptimalkan produk mikro, Pegadaian sendiri sedang menggalakkan program Arrum Haji, di mana hanya dengan 3,5 gram jaminan emas sudah bisa untuk mendapatkan porsi untuk naik haji. "Kami juga menyediakan produk Arrum Haji yang memfasilitasi orang yang ingin naik haji tapi dananya belum cukup. Nasabah bisa mendapatkan porsi haji hanya dengan 3,5 gram dengan angsuran selama 3 bulan-5 tahun, jadi persyaratannya sangat ringan," papar pria yang biasa disapa Pak Mukhlis ini.

Ia menjelaskan, keunggulan dari Arrum Haji adalah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Selain itu kepastian Nomor Porsi. Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Menurut dia, dengan program Arrum Haji tersebut, masyarakat tidak perlu menjual aset atau pun harta benda, sebab PT Pegadaian hadir untuk memberikan kemudahan berupa pemberiaan pembiayaan yang dapat diangsur sampai lima tahun atau 60 bulan.

Lebih rinci ia menjelaskan PT Pegadaian memberikan jangka waktu pembayaran dari satu tahun dengan angsuran per bulan Rp2,3 juta per bulan dan untuk jangka waktu paling lama, yakni lima tahun dengan angsuran per bulan Rp669 ribu per bulan.

Bahkan untuk produk Arrum Haji, diadakan program mitra dakwah dengan memberikan insentif kepada alim ulama yang berhasil membawa nasabah. Selain program tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa Pegadaian memberikan bonus kepada calon nasabah.

"Kemudian kami juga memberikan cashback bagi nasabah sebesar 1 % untuk pinjaman atau pembiayaan usaha yang diajukan. Sementara untuk pembelian emas, setiap satu gramnya kami berikan potongan sebesar lima ribu rupiah per gramnya," tukasnya.

Pegadaian terus berinovasi dengan menyediakan berbagai macam produk seperti tabungan emas yang bisa dibeli hanya dengan harga Rp 10 ribu. Selain itu Pegadaian juga menyediakan jasa lain seperti layanan pulsa, bayar listrik, transfer uang, dan save deposit box.