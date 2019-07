VIDEO: LIVE tvOne Liga 2 PSMS Vs Persita | Live Score PSPS Vs Sriwijaya & Persiraja Vs Blitar United

VIDEO: LIVE tvOne Liga 2 PSMS Vs Persita, PSPS Vs Sriwijaya dan Persiraja Vs Blitar United Sore Ini

LIGA 2 - Pekan ke-7 Liga 2 Indonesia memanggungkan pertandingan menarik sepanjang dua hari ke depan, 23 dan 24 Juli 2019.

PSMS Medan Vs Persita Tangerang dapat dikatakan pertandingan paling menyedot perhatian di pekan ini.

Kedua tim sama-sama menghuni papan atas klasemen sementara wilayah Barat.

PSMS di posisi kedua dan Persita posisi empat.

Pertandingan PSMS kontra Persita dijadwalkan tayang langsung di tvOne, Selasa (23/7/2019) mulai pukul 15.30 WIB.

Link live streaming Liga 2 tvOne kami cantumkan di artikel ini.

Selain PSMS Vs Persita, ada juga pertandingan yang tidak kalah seru yakni Perserang Serang Vs PSCS Cilacap dan Persiraja Banda Aceh Vs Blitar United yanh dihelat nanti malam, Selasa (23/7/2019) mulai pukul 20.30 WIB.

Jadwal Liga 2 Indonesia Selasa 23 Juli 2019:

1. Jam 15:30 WIB: Cilegon United Vs PSGC Ciamis