VIDEO: Liga 2 LIVE SCORE Perserang Vs PSCS, Persibat Vs BaBel United & Cilegon United Vs PSGC

LIGA 2 - PSGC Ciamis menghadapi laga krusial kala bertandang ke Stadion Krakatau Steel menghadapi Cilegon United pada Pekan ke-7 Liga 2 Indonesia, Selasa (23/7/2019) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini termasuk satu laga menarik dari enam laga sepanjang 23 Juli 2019.

Seperti diketahui PSGC Ciamis adalah satu-satunya tim yang belum meraih satu poin pun hingga pekan ke-7.

Artinya, pertandingan kontra Cilegon United menjadi ajang tepat untuk meraih poin.

Hanya saja kubu tuan rumah sedang dalam performa lumayan baik.

Dari enam laga yang sudah dilalui, Cilegon United baru menelan satu kali kekalahan.

Cilegon United Vs PSGC Ciamis pun dipastikan berlangsung alot.

Selain laga ini, ada juga dua laga lainnya yang juga bakal berlangsung seru.

Ada Perserang Serang Vs PSCS Cilacap dan Persibat Batang Vs BaBel United.