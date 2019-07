Tim Taekwondo Kalbar Juara Umum Ketiga Kejuaraan Internasional di Malaysia Mewakili Indonesia

PONTIANAK - Atlet taekwondo Kalimantan Barat yang mewakili Indonesia menorehkan prestasi gemilang dalam kejuaraan taekwondo internasional bertajuk Sarawak Chief Minister Borneo Cup di Kucing Sarawak, Malaysia yang berlangsung 19-21 Juli.

Tim Kalbar yang tergabung dalam Indosat Super Champ Taekwondo Club yang berkekuatan 36 atlet berhasil meraih juara umum ke tiga, dengan raihan 3 medali emas, 1 perak dan 8 Perunggu dari sekitar 20 negara kontestan kejuaraan tersebut.

Pelatih kepala Indosat Super Champ Taekwondo Club, Dirga Utama mengatakan adapun para atlet penyumbang medali tersebut di antaranya diraih Ricky Ananda pada nomor kyorugi (tarung) under 45 under pra junior, meraih medali emas.

Kemudian Elvitra Rakasa kelas under 41 kg pra junior meraih medali emas.

Adapun pasangan Fia dan Noval medali emas nomor Pomsae (jurus).

Sedangkan medali perak disumbang atlet kelas senior under 58 kg , Harry Septian.

Sementara medali Perunggu di antaranya diraih, Fattir Surya Brawijaya nomor kyorugi kelas pra junior under 36 kg, M Nauval Agra pada nomor kyorugi under 40 kg, S Aidan under 37 kg.

Kemudian Nisrina Putri - 68 kg junior, Dimas Bintang under 59 kg junior , dan Arul under 51 kg junior.

Kemudian Rini Nur Afifah kelas under 62 kg senior, Sri Agustina under 67 kg senior.

"Kita juara umum 3 dalam kejuaraan di Sarawak, Malaysia yang diikuti 20 negara Asia dan Pasifik," tukasnya.