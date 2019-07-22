Liga 2

VIDEO: Live Liga 2 Persiraja Vs Blitar U, Misi Super Berat The Black Cats, Cek Hasil Via Live Score

VIDEO: Live Liga 2 Persiraja Vs Blitar United, Misi Super Berat The Black Cats, Cek Hasil Via Live Score

VIDEO LIVE: Liga 2 Persiraja Vs Blitar United, Misi Super Berat The Black Cats, Cek Hasil Via Live Score

Satu-satunya pertandingan yang digelar pada malam hari pada Pekan ke-7 Liga 2, pada Selasa (23/07/2019) akan tersaji antara Persiraja Banda Aceh Vs Blitar United.

Pertandingan ini akan dilangsungkan, di Stadion H Dimurthala, Lampineung, Kota Banda Aceh, mulai pukul 20.30 WIB.

Pertandingan ini akan menjadi misi super berat bagi tim tamu, The Black Cats - julukan Blitar United.

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Pasalnya, Blitar United harus mengalahkan tim yang kini menguasai puncak klasemen Wilayah Barat.

Selain itu, Persiraja kini dalam tren positif pasca meraih lima kemenangan beruntun.

Di lain pihak, Blitar United kini dalam masa sulit karena baru mengumpulkan 4 poin dari 5 laga sehingga berada di peringkat 9 klasemen.

Perhelatan kompetisi Liga 2 2019 telah memasuki pertandingan pekan ke-7, memang yang akan dilangsungkan selama dua hari, mulai 23-24 Juli.

Sebanyak 11 pertandingan akan tersaji selama dua hari. Sejumlah laga big match pun akan tersaji pada pekan ke-7.

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Di antaranya, PSMS Medan Vs Persita Tangerang, Mitra Kukar Vs Persik Kediri, PSPS Riau Vs Sriwijaya FC.

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Persiraja Banda Aceh Vs PSPS Riau
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Penulis: Haryanto
Editor: haryanto
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