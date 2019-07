TRIBUNWIKI: Ira Witri Jayanti, Sukses Dalam Karir, Pendidikan Hingga Rambah Bisnis Kuliner

PONTIANAK - Ira Witri Jayanti, merupakan sosok wanita multitalent. Ia juga ikut bergelut di dunia bisnis kuliner. Siapa yang sangka, bahwa paras cantik dan imut itu merupakan seorang mama muda yang masih mengenyam pendidikan dan juga mengabdikan diri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Uniknya, saat Ira bekerja di Imigrasi, ia telah mengenyam pendidikan di dunia kesehatan. Lantas itu tak menyurutkan semangatnya untuk menggeluti bidang yang berbeda.

Saat ini Ira kembali mengenyam pendidikan hukum di UPB (Universitas Panca Bhakti). Ia sendiri mengaku, bahwa ada banyak sekali suka duka dari proses yang ia jalani hingga sekarang.

Mulai dari bekerja, ia harus siap menghadapi setiap aturan pemerintahan dan dari dunia pendidikan ia harus siap mengerjakan tugas yang harus diemban demi suksesnya karir di masa yang akan datang.

Baginya, membagi waktu memang cukup sulit. Namun semua bisa diatasi karena The Power of Girls and Mom. Penyemangat keluarga masih tetap menjadi alasan atas semua yang ia kerjakan.

Tidak luput, dukungan suami juga ia dapatkan. Pesannya, bagi setiap anak muda, agar "selalu kerjakan apapun yang ada didepan mata, raih dan dapatkan kesuksesan kamu sejak muda. Karena itu tidak akan mudah, berani mengambil tindakan dan siap mengorbankan sesuatu itu yang akan menjadi tantangan tersendiri untuk menjadi sosok yang dewasa".

Eits, kamu juga bisa intip usaha wanita cantik satu ini di Instagram nya @dapurcemilan.pnk. Tak kalah menarik, ada berbagai olahan makanan seperti Patlau rendang daging sapi, ketupat lemang, ceker, dan dimsum loh ya.

Nama : Ira Witri Jayanti

Ttl : Pontianak, 22 juni 1991

Nama ayah : Budi Prasojo

Ibu : Sulistiawati

Pendidikan

SD : SDs kartika VI-8 pontianak (2003)

SMP : SMP negeri 1 pontianak (2006)

SMA : SMA negeri 3 pontianak (2009)

Mahasiswi akademi kebidanan poltekkes kemenkes pontianak (2012) dan Mahasiswi Hukum Universitas Panca Bhakti (semester 4).