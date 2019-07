Mola TV Streaming ICC 2019 - Real Madrid Vs Arsenal, Bayern Munich Vs AC Milan, Juventus Vs Inter

Mola TV Streaming Jadwal ICC 2019 - Real Madrid Vs Arsenal, Bayern Munich Vs AC Milan, Juventus Vs Inter Milan

Sejumlah pertandingan big match akan tersaji pada turnamen International Champions Cup (ICC) 2019, yang akan dilaksanakan, pada Rabu (24/07/2019).

Terdapat empat pertandingan akan dilaksanakan, pada hari yang sama.

Antara lain, Real Madrid Vs Arsenal, Bayern Munich Vs AC Milan, Guadalajara Chivas Vs Atletico Madrid dan terakhir Juventus Vs Inter Milan.

Pertandingan-pertandingan seru itu dijadwalkan akan ditayangkan sejumlah televisi nasional maupun streaming.

Hasil

Penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane menciptakan gol spektakuler saat timnya, mengalahkan Juventus dalam turnamen ICC 2019, yang dipertandingkan pada Minggu (21/07/2019).

Gol pada menit tambahan babak kedua itu akhirnya membawa Totenham mengalahkan Juventus dengan skor, 3-2.

Saat laga akan berakhir imbang 2-2, bola yang dibawa pemain Juventus berhasil direbut pemain Tottenham.

