LIVE Liga 2 PSPS Riau Vs Sriwijaya FC, Laga Berat Tuan Rumah, Cek Hasil Via Live Score Pukul 15.30

Laga berat akan dihadapi tuan rumah, PSPS Riau saat menjamu Sriwijaya FC, pada lanjutan kompetisi Liga 2 2019 Pekan ke-7 Wilayah Barat, pada Selasa (23/07/2019).

Pertandingan ini akan tersaji kandang PSPS Riau, di Stadion Kaharuddin Nasution, mulai pukul 15.30 WIB.

Misi sulit tuan rumah karena hingga pekan ke-6 belum pernah menang, dan baru mengumpulkan 1 poin dari hasil seri yang didapat saat melawan Blitar United.

Dengan hasil minor itu, tim berjuluk Tapir Sumatra ini berada di urutan 11 klasemen atau masuk ke zona degradasi.

Apalagi, tim ini harus menghadapi Sriwijaya FC yang kini bercokol di posisi 3 klasemen.

Perhelatan kompetisi Liga 2 2019 telah memasuki pertandingan pekan ke-7, memang yang akan dilangsungkan selama dua hari, mulai 23-24 Juli.

Sebanyak 11 pertandingan akan tersaji selama dua hari. Sejumlah laga big match pun akan tersaji pada pekan ke-7.

Di antaranya, PSMS Medan Vs Persita Tangerang, Mitra Kukar Vs Persik Kediri, PSPS Riau Vs Sriwijaya FC.

Pada Selasa (23/07/2019) akan dipertandingkan enam pertandingan.