Nikmat, Aston Pontianak Sediakan Barbeque Sepuasnya dengan Harga Terjangkau

PONTIANAK- Belum punya rencana untuk menghabiskan malam minggu ini ? Hang out sambil barbeque sepertinya Asik, datang aja ke Aston Pontianak.

Hotel yang terletak di Jalan Gajahmada ini menyajikan Barbeque All You Can Eat dengan beraneka pilihan.

“Paket Barbeque All You Can Eat ini bisa dinikmati dengan harga sangat terjangkau, Rp 110.000,nett per orang. Tamu bisa menikmati aneka sajian pilihan sepuasnya mulai dari aneka seafood, daging, sosis, jagung dan banyak lagi. Selain itu juga tersedia buffet lengkap dengan menu kombinasi western – nusantara, mulai dari dessert, minuman segar hingga pondokan” ujar Mulyoto selaku Ast. Food & Beverage Manager.

Biar menambah suasana semakin asik, di Barbeque ini ada Live Music Akustik juga lho dengan pilihan lagu kekinian atau top 40.

Bagi yang senang bernyanyi bisa ikut berpartisipasi dengan request spesial kepada pengisi musiknya.

“Paket Barbeque ini juga bisa menjadi alternatif pilihan untuk merayakan pesta ulang tahun yang lebih privat misalnya untuk 30 – 50 orang saja. Jadi tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat dan hidangan makanan yang akan disajikan” ujar Arifin selaku PR Manager.

Untuk paket Barbeque ini bisa dinikmati Setiap Hari Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 22.00 Wib di Majesty & Area Kolam Renang, Lantai 1 Hotel Aston Pontianak di Jalan Gajah Mada, Gajah Mada 21 atau untuk pemesanan terlebih dahulu bisa menghubungi 0561 – 761118 / 08988558665 / 085750846256.