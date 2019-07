KUA Kecamatan Pontianak Kota Wakili Kalbar dalam KUA Teladan di Jakarta

PONTIANAK - Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Pontianak Kota, akan mewakili Kalbar dalam KUA teladan tingkat nasional, di Jakarta, yang dimulai 21 Juli sampai 25 Juli 2019.

Kepala KUA, Pontianak kota, Muslimin mengatakan dalam penilaian KUA teladan sekarang ini lebih menitik beratkan kepada inovasi.

"Pada prinsipnya semua KUA itu sama, cuma sekarang itu pemerintah dalam penilaian KUA teladan sekarang ini, lebih menitik beratkan kepada inovasi. Ketika saya mutasi pindah ke KUA kec. Pontianak kota pada bulan februari yang lalu, kita sudah membuat inovasi-inovasi. Jadi ketika adanya KUA teladan ini, adanya juklak atau juknis yang berkaitan dengan KUA teladan, kita sudah siap," terang Muslimin, Sabtu (20/7/2019) pagi.

Ia mengatakan kenapa KUA nya terpilih, mungkin karena inovasinya. Inovasi yang dikemas KUA kec. Pontianak Kota diantaranya, PTSM (Pelayanan Terpadu Satu Meja), For In One, lalu MAMI (Mesin ATM Mini).

PTSM adalah layanan yang tefokus pada satu meja. Jadi setiap konsumen atau masyarakat yang datang, baik itu mengurus wakaf, nikah, haji, atau lain sebagainya, itu tidak perlu repot lagi, cukup hanya satu meja, urusan selesai.

Inovasi yang kedua adalah For In One, artinya setelah calon pengantin (catin) ijab kabul langsung mendapatkan empat surat penting sekaligus, yakni buku nikah, kartu nikah, kartu keluarga, dan ktp. Bahkan jika ada catin yang belum pernah buat akta kelahiran, itu bisa juga dibuatkan.

Kemudian MAMI ialah singkatan dari mesin ATM mini. MAMI juga salah satu bentuk dari efisiensi birokrasi juga. Jadi catin yang dulunya harus transfer dan mengurus di bank, sekarang tidak perlu lagi. Cukup menggesek kartu ATM nya di KUA, dan memasukkan kode billing.

Ia juga meminta doa dari seluruh warga Kalbar, dan khususnya ASN Kementrian Agama Provinsi Kalbar, semoga diberi kelancaran dalam ajang KUA teladan ini. (Mg3)