KLASEMEN LIGA 2: Fakta Menarik Tersaji, Hasilnya Persis Jauhi Zona Merah Persik Merangsek Papan Atas

KLASEMEN LIGA 2 - Fakta Menarik Tersaji, Hasilnya Persis Jauhi Zona Degradasi, Persik Merangsek ke Papan Atas

Pertandingan hari terakhir Liga 2 Indonesia Pekan 6 Wilayah Timur, yang digelar pada Sabtu (20/07/2019) memainkan tiga laga.

Madura FC Vs Persis Solo, Persatu Tuban Vs PSIM Yogyakarta, kemudian Persiba Balikpapan Vs Persik Kediri.

Ada fakta menarik tersaji usai ketiga partai dimainkan.

Fakta tersebut yakni tiga tim tamu yang berhasil menang di kandang lawan.

Madura FC menang atas Persis Solo, 0-1.

Lalu dua pertandingan lainnya berakhir dengan skor sama 0-2, yakni Persatu Tuban Vs PSIM Yogyakarta dan Persiba Balikpapan Vs Persik Kediri.

Dengan hasil ini, Persis Solo berhasil menjauh dari zona degradasi.

Sementara itu, Persik Kediri merangsek ke papan atas klasemen.

Klasemen Liga 2 bisa dilihat di bagian akhir artikel ini.