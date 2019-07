Caleg Terpilih Partai Nasdem Kalbar Ikuti Sekolah Legislatif

Citizen Reporter

JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menggelar Sekolah Legislatif yang di pusatkan di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) NasDem Pancoran, Jakarta Selatan.

Kegaiatan ini berlangsung selama tiga hari di laksanakan pada Selasa (16/07/2019) hingga Jumat (19/07/2019) kemarin.

Sekolah tersebut digelar untuk memberikan pengarahan agar kualitas caleg terpilih dari Partai NasDem mampu mengawal program serta visi misi pemerintahan di parlemen.

Sekolah legislatif ini yang diikuti ratusan kader NasDem dari berbagai provinsi baik calon anggota DPR RI maupun DPRD Tingkat Provinsi dan kabupaten, yang terpilih pada pemilu April lalu. Tak terkecuali srikandi cantik yang berasal dari Kalimantan Barat Yessy melanie.

Melenggang ke senayan dengan suara yang signifikan,Putri sulung Bupati Kabupaten Melawi, Pandji itu, mengatakan dalam proses Kegiatan sekolah legislatif ini sangat baik, selain menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya juga sangat membantu para peserta untuk berproses.

"Semua materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan kami, terutama untuk saya sendiri sebagai orang baru diparlemen nantinya dan narasumber yang kompeten dibidangnya masing masing juga sangat membantu kami dalam belajar dan berproses ", terangnya saat di wawancarai, 20/07/2019.

Selain itu ia menambahkan dalam pelaksanaan kegitan ini, juga menunjukan keseriusan Partai NasDem dalam semangat restorasinya, meneguhkan mindset sebagai politisi yang negarawan, bekerja dan berdedikasi untuk kemajuan bangsa, dan pendidikan tersebut juga sebagai refleksi bahwa ia meyakini bergabung bersama partai NasDem adalah pilihan yang sangat tepat

"Selama proses sekolah legislatif ini, saya merefleksikan bahwa betul saya sudah memilih bergabung di Partai yang sangat tepat, Menurut hemat saya partai NasDem akan menjadi partai pelopor utk sekolah legislatif yang resmi untuk kader kadernya diperpolitikan Indonesia", tambahnya.

Menurut putri asli Melawi yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua Garda Wanita (Garnita) NasDem Melawi.

itu menilai ada poin penting yang harus diterapkan sebagai kader partai dan harus mengimplementasikan teori yang sudah di dapatkan.

"Ya, kami sebagai kader Partai mulai detik ini harus mengimplementasikannya dikeseharian kami, tidak cukup hanya didengar teori yang sudah kami dapatkan. Karna tugas kami bukan hanya ketika berada di Gedung Senayan saja. Tapi membentuk dan membangun mental serta sikap negarawan dimanapun kami berada." ujarnya.

Lebih jauh pihaknya menjelaskan, bahwa instruksi dari Ketua Umum, Surya Paloh sangat jelas "harus mau dan mau membaca, melihat serta mendengar, itu adalah proses pembelajaran yang tidak ada batasannya", katanya

Untuk itu perempuan yang akrab disapa Yessy ini, juga berharap tentu, seluruh calon anggota DPR terpilih dari partai NasDem mampu "mengaum" seperti singa untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta tetap teguh pada nafasnya Partai Nasdem yaitu Restorasi Indonesia, gerakan perubahan, pembaharuan, pemulihan dan pencerahan.

"Tidak hanya menjadi follower saja, hanya datang, duduk, dengar, diam kemudian pulang. Jadi harus berkontribusi maksimal untuk bangsa dan negara", tandasnya. (*)

