TRIBUNWIKI: Fakta Menarik dari Film Live Action The Lion King

PONTIANAK - The Lion King adalah sebuah film petualangan drama Amerika Serikat yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures yang akan dirilis pada Jumat 19 Juli 2019.

Setelah Disney's Aladdin kini giliran live-action Disney's The Lion King yang tengah meramaikan bioskop-bioskop Indonesia. Melihat sejarah film animasinya yang menjadi film dua dimensi dengan keuntungan terbesar sepanjang masa di Amerika Serikat, tanpa diragukan versi terbaru ini bukan hanya akan menarik perhatian penonton baru namun juga penonton lama yang telah tumbuh bersama film ini.

Dikutip dari TIX ID, akan ada beberapa fakta menarik dari film tersebut.

1. Bertepatan dengan ulang tahun ke 25 animasi The Lion King

Meski baru akan dirilis di beberapa negara berbeda sekitar tanggal 17-19 Juli 2019, namun perilisan film The Lion King di tanggal 17 Juli ternyata bertepatan dengan ulang tahun animasi The Lion King yang ke 25 di Amerika Serikat dimana film ini pertama kali dirilis pada tahun 1994 lalu.

2. Berbeda dari live-action Disney lainnya

Berbeda dari live-action Disney yang menggunakan aktor sungguhan, The Lion King menggunakan teknologi CGI yang bernama photo-realism yang menggabungkan motion-capturedengan penyutingan yang membuatnya terkesan amat asli. Hal ini juga dapat kamu lihat di trailer The Lion King yang memberikan gambaran indah serta nampak seperti asli jika dibandingkan dengan versi aslinya 25 tahun lalu.

3. Diramaikan oleh aktor papan atas

Salah satu hal yang menarik perhatian sejak awal tentunya adalah pemilihan nama-nama besar yang turut menjadi pengisi suara dari live-action Disney's The Lion King. Sebut saja Beyonce, Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eincher dan Keegan Michael Key. Jadi terbayang sudah bukan akan seperti apa warna musikal yang akan dihadirkan di dalamnya?

4. Kembalinya James Earl Jones

James Earl Jones bukanlah sembarangan nama, berkat suaranya yang khas sebagai pemeran Mufasa si Raja Singa yang penuh wibawa di animasi asli The Lion King 1994 kini ia kembali diminta oleh Disney untuk mengisi suara dari sosok ayah Simba tersebut. Tentunya ini adalah pilihan yang tepat dari Disney mengingat karakter suara Jones sudah amat lekat dengan tokoh Mufasa. Ia pun dikatakan sebagai satu-satunya aktor dari film aslinya yang kembali menyuarakan tokoh yang sama di film live-actionya.

5. Beberapa OST mendapatkan aransemen baru

Dikutip dari WomanTalk empat dari lima lagu dalam soundtrack lamanya akan diikutsertakan juga dalam album OST film terbarunya ini. Termasuk di dalamnya antara lain lagu ikonik berjudul “Circle of Life”, “Can You Feel The Love Tonight”, “I Just Can’t Wait to Be King,” dan tentunya “Hakuna Matata”!