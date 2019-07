Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Cross Me by Ed Sheeran Duduki Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

NO ARTIST - TITLE

1 Cross Me - Ed Sheeran (feat. Chance the Rapper &PnB Rock)

2 U.F.O.F - Big Thief

3 Norton Commander - Men I Trust (All We Need)

4 Bags - Clairo

5 What's It Like? - Sure Sure

6 Hurry On Home - Sleater-Kinney

7 Doin’ Time - Lana Del Rey

8 Too Heavy - Freddie Future

9 Into Happiness - Phantogram

10 Better - Mac Ayres

