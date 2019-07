LIVE tvOne PSMS Vs Blitar United Liga 2109, Babak Pertama Berlangsung Seru! Cek Hasil via Live Score

LIVE tvOne PSMS Vs Blitar United Liga 2109, Babak Pertama Berlangsung Seru! Cek Hasil di Live Score

Sedang berlangsung PSMS Medan Vs Blitar United atau Persib Bandung B dalam lanjutan Liga 2 2019 via live streaming TV One, Jumat (19/7/2019) sore.

Siaran langsung dan Live Streaming TV One PSMS Medan vs Blitar United atau Persib Bandung B di Liga 2 2019 digelar di Stadion Teladan Medan mulai pukul 15.30 WIB.

Dikutip dari Bolasport.com, dalam jumpa pers yang diadakan di Sekretariat PSMS, Kebun Bunga, Kamis (18/7/2019), ada komentar mengejutkan dari tim tamu Blitar United.Pelatih Blitar United, Liestiadi tak ingin muluk-muluk dalam memasang target.

Ia tidak mau menargetkan timnya bakal menang atas PSMS.

Pelatih berusia 50 tahun ini mengakui bahwa mencuri poin di markas PSMS tidaklah mudah.

Bahkan, untuk hanya sekedar menahan seri tim tuan rumah sudah seperti sebuah kemenangan baginya.

"Seandainya bisa menahan seri, itu sudah sangat bagus," kata Liestiadi dikutip Bolasport.com dari TribunMedan.