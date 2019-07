Ini Lima Apartemen Mewah Termahal di Jakarta, Harganya Hingga Rp 150 Juta per Meter

JAKARTA - Lahan yang sempit di Kota Jakarta tak menungkinkan seseorang mendapatkan rumah di sekitar kantor. Gaya hidup di kota besar kini menuntut tempat tinggal yang praktis, khususnya menuju ke tempat kerja. Itu lah kenapa, apartemen menjadi salah satu pilihan pengusaha maupun masyarakat.

Harganya pun tak tanggung-tanggung, Apartemen Sun and Moon di kompleks The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, contohnya. Harga penawaran perdana dipatok Rp 110 juta per meter persegi. Jika luas unit terkecilnya 250 meter persegi, maka harga satuannya sudah Rp 27,5 miliar. Angka ini tidak termasuk pajak.

Selain itu, mereka para pembeli apartemen mewah ini bukanlah orang kaya baru atau orang kaya nanggung yang mengharapkan return on investment (ROI) cepat, atau gain dari kenaikan harga dan hasil sewa. Sebaliknya, para pembeli apartemen mewah ini adalah orang-orang tajir melintir atau dalam istilah CEO Leads Property Indonesia Hendra Hartono adalah super tycoon.

"Karakter mereka nggak ribet. Karena mereka tahu barang bagus, jadi nggak perlu informasi detail. Kalau udah suka itu barang, mereka cuma make sure aja dan get the feeling of the ambience," urai Hendra menjawab Kompas.com, Selasa (16/7/2019).

Hendra melanjutkan, mereka para pembeli properti eksklusif ini adalah yang sering melancong ke luar negeri, dan menetap di Singapura, Inggris, Amerika Serikat, atau Australia. Kelas mereka bukan lagi yang tinggal di Menteng, Kebayoran Baru, atau pun Pondok Indah yang secara tradisi merupakan konsentrasi orang-orang kaya Jakarta.

Kembali pada properti mewah, untuk saat ini yang tersedia di pasar adalah apartemen primer atau masih dalam tahap konstruksi, dan apartemen eksisting. Menurut Hendra, apartemen primer masih dikenakan pajak barang mewah atau luxurious tax, sementara apartemen eksisting masuk dalam hitungan seken.

Berikut lima apartemen termahal di Jakarta berdasarkan riset Leads Property Indonesia:

1. Sun and Moon Apartement di Kompleks The Dharmawangsa, Kebayoran Baru, dengan harga Rp 110 juta per meter persegi, di luar pajak. Apartemen ini merupakan hasil kerja sama antara Grup Samudranayaka Unggul dan pengembang asal negeri Jepang, Tokyo Tatemono.

2. Keraton at The Plaza, di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, ditawarkan dengan harga Rp 150 juta per meter persegi. Pengembang apartemen yang diklaim sebagai domisili nomor satu Jakarta ini dibangun oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk.

3. Langham Residence at District 8, Sudirman CBD, Jakarta Selatan, dipasarkan dengan patokan harga Rp 98 juta per meter persegi. Ini merupakan apartemen yang dimiliki dan dikembangkan oleh Agung Sedayu Group, satu kompleks dengan perkantoran District 8.

4. Le Parc at Thamrin Nine, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, dibanderol senilai Rp 75 juta per meter persegi. PT Putra Gaya Wahana membangun apartemen ini bersamaan dengan Thamrin Nine Tower yang merupakan supertall pertama di Jakarta.

5. The Dharmawangsa Residence Tower 2, dilego dengan harga Rp 70 juta per meter persegi. Apartemen ini dibangun oleh Grup Samudranayaka Unggul, dalam satu kompleks dengan The Dharmawangsa Hotel.

