Hasil Modifikasi, Suzuki Jimny Tough Concept Tampil Lebih Garang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kejutan diberikan Suzuki di GIIAS 2019 dengan memboyong Jimny versi modifikasi.



Mengusung gaya off-road yang kental, Jimny ini diberi labelSuzuki Jimny Tough Concept. Aditya Pradifta Kaki-kaki Jimny 2019 lebih jenjang

Dengan ubahan ini Jimny semakin terlihat tangguh dengan kaki-kaki jenjang.

Aditya Pradifta Kaki-kaki tangguh siap dibawa ke medan off-road

Kaki-kaki ini dipasangi 3-Link Rigid Axle dengan coil spring, baik pada kaki depan maupun belakang.



Coil spring sendiri menggunakan lansiran Old Man Emu, sama seperti shock absorber-nya.

Aditya Pradifta Pelek 15 inci dengan ban M/T makin membuat Jimny ini terlihat jangkung

Pelek yang terpasang mempunyai tampang tangguh dengan ukuran 15x8 inci.



Dibalut ban M/T 31 ring 15 inci lansiran GT Savero Komodo Extreme.

Aditya Pradifta Ground clearance jadi lebih tinggi

Kombinasi kaki-kaki ini membuat ground clearance Jimny bertambah jadi 360 mm dan total tinggi menjadi 1.780 mm dari awalnya 1.730 mm.

Aditya Pradifta Body Jimny berwarna Jungle Green

Makin sangar karena ubahan pada bodi yang menyiram cat lansiran Raptor dengan warna Jungle Green.



Warna ini tampak sangat tangguh lantaran permukaannya yang berkontur kasar dan terkesan keras.

Aditya Pradifta Pasang bumper ARB Australia untuk depan dan belakang

Bumper pun diganti dari yang sebelumnya menggunakan plastik elastis menjadi besi lansiran ARB.



Lampu-lampu pun dipasang komplit untuk meningkatkan visibilitas dengan memasang lansiran ARB Australia.

Aditya Pradifta Bumper depan dilengkapi LED spot light dan winch

Foot step juga menggunakan ARB Australia dengan material logam.



Nah puncaknya, agar siap menggemour medan ekstrem dipasang juga winch lansiran WARN M8000 USA.



Data modifikasi



Suspension

Front: 3-Link Rigid Axle with coil spring

Rear: 3-Link Rigid Axle with coil spring

Tyres MT 31 R15 GT Savero Komodo Extreme

Coil spring Old Man Emu

Wheel 15x8 inch Bead Lock Can PCD 5x139,7 mm

Shock absorber Old Man Emu

Ground clearance 360 mm



Color line up

Jungle Green (ZZC)



Exterior

Front bumper ARB Australia

Bracket spare tire custom

LED Spot Light ARB Australia

Body paint Raptor

Foot step bar ARB Australia

Oven fender paint Raptor

Winch by WARN M8000 USA

Rear bumper custom

Spot light LED bar Rigit Industries USA

Cover backdoor spare tire custom

Artikel Ini Sudah Tayang di Gridoto.com dengan Judul "Suzuki Jimny Tough Concept Siap Tempur Dua Alam"

https://www.gridoto.com/read/221790590/suzuki-jimny-tough-concept-siap-tempur-dua-alam