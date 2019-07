Tak Lagi Jadi Orang Terkaya Nomor 2 Dunia, Siapa Pengganti Bill Gates?

Bill Gates tak lagi menjadi orang terkaya kedua di dunia. Setelah menduduki posisi itu paling lama, tak bisa digeser oleh siapapun sebelumnya. Pada April lalu, kekayaan Bill Gates telah melampaui 100 miliar dollar AS. Kekayaan ini berasal dari perusahaan besutannya, Microsoft.

Dia pun memiliki kekayaan yang beragam, kekayaan bersihnya sendiri berasal dari saham Microsoft kurang dari 12,5 persen. Namun, posisi kedua sebagai orang terkaya di dunia tak mampu dia pertahankan. Ini pertama kalinya Gates keluar dari 2 teratas sejak indeks Bloomberg Billionaires yang disusun sejak 7 tahun lalu.

Kekayaan Bill Gates rupanya dikalahkan oleh miliarder asal Prancis, Bernard Arnault. Dikutip dari CNBC, Kamis (18/7/2019), Arnault adalah CEO pembuat barang mewah LVMH (LVMHF).

Menurut indeks Bloomberg Billionaires, Arnault memiliki kekayaan bersih sekitar 108 miliar dollar AS. Berbanding tipis dengan Gates yang bernilai 107 miliar dollar AS. Tak hanya di indeks Bloomberg Billionaires, keduanya juga terlihat bertukar posisi di daftar miliarder Forbes.

Arnault telah membangun LVMH menjadi pusat kekuatan global mewah yang mengendalikan merek-merek seperti Louis Vuitton, Christian Dior, dan Givenchy. LVMH juga merupakan rumah dari merek Champagne Dom Pérignon dan pengecer kecantikan Sephora. Pria berusia 70 tahun ini menjadi berita utama awal tahun ini ketika ia mengalokasikan 200 juta Euro atau sekitar 224 juta dollar AS untuk pembangunan kembali katedral Notre Dame di Paris.

Menurut Bloomberg, meski kalah dengan Arnault dalam kekayaan bersih, Gates tetap menempati peringkat pertama dalam pengalokasian dana filantropis. Tentu saja dana ini dia telah berikan kepada Yayasan Bill and Melinda Gates yang sejauh ini sudah sekitar 35 miliar dollar AS. Sementara CEO Amazon (AMZN) Jeff Bezos, tetap memegang posisi teratas dalam daftar Bloomberg dengan kekayaan bersih diperkirakan 125 miliar dollar AS.

