Rupiah Menguat Tipis Jelang Pengumuman Suku Bunga BI

JAKARTA - Nilai tukar rupiah menguat di hadapan dollar Amerika Serikat (AS) menjelang pengumuman Bank Indonesia (BI), Kamis (18/7). Mengutip Bloomberg, pukul 08.36 WIB, rupiah di pasar spot ke Rp 13.980 per dollar AS atau menguat 0,02%.

Asal tahu, setelah bertahan di level 6% sejak November 2018 lalu, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) kemungkinan pindah ke jalur penurunan. Para ekonom yang diwawancara Kontan.co.id, memprediksi Rapat Dewan Gubernur pada 17–18 Juli 2019 memutuskan pemangkasan bunga acuan.

Kepala Ekonom UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memperkirakan, BI akan memangkas bunga acuannya sebesar 25 basis points (bps) menjadi 5,75% bulan ini.

Penurunan ini sejalan dengan perkiraan penurunan bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) tahun ini sejalan dengan perlambatan ekonomi AS.

Baca: Bawa Teknologi Masa Depan, Mitsubishi Perkenalkan Dua Model Baru di Pasar Indonesia

Baca: TRIBUNWIKI: Tujuh Desa di Kapuas Hulu yang Rawan Karhutla

Rupiah menguat tipis ke Rp 13.980 jelang pengumuman suku bunga BI https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-menguat-tipis-rp-13980-jelang-pengumunan-suku-bunga-bi