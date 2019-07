HASIL Liga 2 Terkini Kamis 18 Juli 2019, Persibat Batang Vs Sriwijaya FC & PSPS Riau Vs BaBel United.

HASIL Liga 2 Terkini Kamis 18 Juli 2019, Persibat Batang Vs Sriwijaya FC & PSPS Riau Vs BaBel United

LIGA 2 - Gelandang Ryan Wiradinata membawa Sriwijaya FC unggul sementara satu gol tanpa balas kontra tuan rumah Persibat Batang, dalam laga pekan ke-6 Liga 2 Indonesia, Kamis (18/7/2019) petang WIB.

Sedangkan di laga lain PSPS Riau menjamu BaBel United masih bertahan dengan skor 0-0 hingga jelang babak pertama selesai.

Ketahui skor kedua pertandingan ini melalui link di artikel ini.

Baca: KLASEMEN ICC 2019 - Arsenal Gandeng Fiorentina di Puncak! Bayern Terperosok ke Dasar Klasemen, Juve?

Baca: KLASEMEN Liga 1 Shopee 2019 - PSM Makassar Gusur Persebaya, Juara Bertahan Persija di Posisi Sulit

Pekan ke-6 Liga 2 Indonesia memanggungkan sejumlah pertandingan menarik mulai 18-20 Juli 2019.

Kamis ini ada dua pertandingan yakni Persibat Batang Vs Sriwijaya FC dan PSPS Riau Vs BaBel United.

Keesokan harinya, Jumat (19/7/2019) pukul 15.30 WIB, ada lima pertandingan yang dihelat di waktu bersamaan.

Setidaknya ada tiga laga big match yakni PSMS Medan Vs Blitar United, Cilegon United Vs PSCS Cilacap dan Perserang Serang Vs PSGC Ciamis.

Laga Jumat ditutup Persiraja Banda Aceh Vs Persita Tangerang, mulai pukul 18.30 WIB.

Berikut link live streaming Liga 2 Indonesia 2019 TVONE: