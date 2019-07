Komunitas SBA  Rayakan Hari Ulang Tahun Yang ke-I

Citizen Reporter

Anggota SBA, Linawati

PONTIANAK - Komunitas SBA (Sisters Because of Allah) rayakan hari ulang tahunnya yang ke-I di kediaman salah satu member SBA di Jl.Budi Utomo, Siantan. Senin, (15/07/2019).

Perayaan ini di isi dengan serangkaian acara di antaranya, tausiyah yang di isi oleh Syarifah Azizah Alhaddad, baca maulid dan makan-makan nasi tumpeng.

Mengingat satu tahun sudah mereka melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan bersama-sama dari waktu ke waktu yang mengajarkan mereka arti dari kerja sama dan persaudaraan yang kuat, maka pada usianya yang ke-I tahun komunitas ini telah resmi mengganti namanya. Yang sebelumnya adalah Sahabat Because of Allah menjadi Sisters Because of Allah.

"Namanya Indo Arab. Bikin orang bingung. Hehehe." Jawab Siti Maulindah Hafidzah, (Admin komunitas SBA) ketika di tanya perihal alasannya mengganti nama komunitasnya.

"Selama setahun ini, kami sudah banyak melewati perjuangan bersama, yang membuat kami tak lagi menjadi sekedar sahabat. Namun lebih pada saudara. Begitu banyak pesan cinta yang kami dapat dari hamba-hamba titipan Allah yang telah kami temui selama turun ke lapangan untuk memberikan hak-hak mereka."Tukasnya.

Tak tanggung-tanggung, di usianya yang baru mencapai satu tahun, anggota komunitas ini sudah hampir mencapai 200 orang. Yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti remaja juga ibu-ibu. Komunitas ini membuka pintu bagi siapapun yang ingin bergabung.

Melihat perkembangannya, hingga saat ini pun, tak sedikit komunitas lain yang menawarkan diri ingin bergabung dengan komunitas SBA. Serta bersuka-hati memberikan sumbangsih dalam memeriahkan dan melancarkan acara mereka.

Menurut Indahafidza, komunitas ini tidak akan mampu mencapai titik kesuksesannya sebagaimana sekarang tanpa kerja sama yang baik antar sesama anggota.

Oleh karenanya, ia berharap semoga ke depannya mereka bisa lebih baik lagi dalam memupuk rasa persaudaraan, hingga semua tugas dapat terlaksana sebagaimana mestinya.