Rupiah Menguat Terbatas Hari Ini

JAKARTA - Kurs rupiah perkasa di awal pekan ini. Kemarin, kurs spot rupiah menguat 0,63% jadi Rp 13.920 per dollar Amerika Serikat (AS). Setali tiga uang, kurs tengah rupiah di Bank Indonesia juga menanjak 0,82% ke Rp 13.970 per dollar AS.

Dilansir dari Kontan.co.id, nilai tukar rupiah menguat awal pekan ini berkat kombinasi sentimen eksternal dan internal. Direktur Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, dari internal, mata uang Garuda mendapat suntikan tenaga setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca dagang Indonesia periode Juni 2019 yang mengalami surplus 200 juta dolar AS.

Sentimen eksternal juga positif bagi kurs rupiah. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan, dollar AS terus tertekan akibat peluang The Federal Reserve memangkas suku bunga di bulan ini semakin besar. "Ini yang menyebabkan hampir semua nilai tukar mata uang di Asia menguat di awal pekan ini," kata dia, Senin (15/7).

Tetapi, Josua memperkirakan penguatan rupiah hari ini cenderung terbatas. Rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.900–Rp 14.000 per dollar AS.Sedang Ibrahim memperkirakan, mata uang Garuda akan bergerak di rentang Rp 13.870–Rp13.895 per dollar AS.

