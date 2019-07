Citizen Reporter

Kasubbag Pemberitaan Humas Setda Sintang

Syukur Saleh

Fashion Show PGD ke-VIII Sintang, Motivasi Anak Cinta Akan Budaya

SINTANG - Lenggak-lenggok anak-anak usia 4-6 tahun di Panggung utama Pekan Gawai Dayak Sintang tahun 2019 di halaman Indoor Apang Semangai di komplek Stadion Baning Sintang, Jumat (12/7/2019) kemarin.

Meski busana yang digunakan kelihatan ribet namun semangat dan keceriaan mereka menggunakan baju adat Dayak tidak surut.

Beragam mahkota dengan berbagai ukuran berat tampak menghiasi kepala para peserta Lomba Peragaan Busana Adat Dayak PDG Sintang 2019.

Ada dua kategori peserta, yang dikelompokkan berdasarkan usia, 4-6 tahun dan usia 7-11 tahun dengan pemisahan kategori yaitu kelompok putra dan putri.

Pemenang Putri Indonesia Berbakat tahun 2015, Kornelia Meilinda Betsyeba mengatakan pesertanya cukup banyak yaitu ada 21 peserta.

"Selain juara 1 sampai 3 kita juga memilih peserta dengan penampilan the best costume, the best catwalk dan penampilan favorite," katanya.

Selain Kornelia Meilinda Betsyeba, panitia mendaulat Siska Noppy Netri menjadi juri pada ajang lomba ini. Juri lainnya, Yohanes, salah seorang desainer yang ada di Sintang.

Pada perlombaan ini ada 3 aspek yang dinilai, busana, tata rias dan catwalk. Pada kategori usia 4-6 tahun, Lovera Livi menjadi juara pertama. Tempat kedua ada Evelyn Christy Effendy. Sedang posisi ketiga diraih oleh Ardelia Permata Elim.