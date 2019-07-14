Piala Afrika
PIALA AFIKA 2019 - Prediksi Skor Aljazair Vs Nigeria, Riyad Mahrez Pemutus Rekor Buruk
Dalam lima pertemuan terakhir, El Khadra atau Si Hijau - julukan Aljazair tak pernah menang atas Elang Super - julukan Nigeria.
PIALA AFIKA 2019 - Prediksi Skor Aljazair Vs Nigeria, Riyad Mahrez Pemutus Rekor Buruk
PIALA AFRIKA - Dua negara semifinal Piala Afrika 2019 lain yang akan bertanding adalah Aljazair melawan Nigeria.
Laga kedua tim ini akan tersaji, di Cairo International Stadium, Kota Kairo, Mesir, pada Senin (15/07/2019) pukul 02.00 WIB.
Catatan pertemuan kedua negara cukup jomplang.
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Baca: PIALA AFRIKA 2019 - Live Streaming & Live Score Semifinal Aljazair Vs Nigeria Pukul 02.00
Dalam lima pertemuan terakhir, El Khadra atau Si Hijau - julukan Aljazair tak pernah menang atas Elang Super - julukan Nigeria.
Nigeri berhasil menang empat kali, dengan hanya sekali seri.
Namun, hasil seri itu hasil pertemuan pertemuan terakhit kedua tim.
Meskipun demikian, sosok Riyad Mahrez akan jadi kunci bagi Aljazair.
Penyerang Manchester City itu diharapkan dapat memutus rekor buruk Si Hijau.
Berikut Head To Head, Pertandingan Terakhir dan Prediksi Skor Aljazair Vs Nigeria:
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PIALA AFIKA - Prediksi Skor Senegal Vs Tunisia, Trisula Liverpool-Monaco-Rennes Petaka Elang Kartago
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PIALA AFRIKA 2019 - Live Streaming & Live Score Semifinal Aljazair Vs Nigeria Pukul 02.00
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PIALA AFRIKA 2019 - Live Streaming & Live Score Semifinal Senegal Vs Tunisia Pukul 23.00 WIB
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PIALA AFRIKA - Jadwal Lengkap Semifinal dan Final
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LINK STREAMING SEMIFINAL PIALA AFRIKA - Senegal Vs Tunisia & Aljazair Vs Nigeria