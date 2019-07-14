Piala Afrika

PIALA AFIKA 2019 - Prediksi Skor Aljazair Vs Nigeria, Riyad Mahrez Pemutus Rekor Buruk

Dalam lima pertemuan terakhir, El Khadra atau Si Hijau - julukan Aljazair tak pernah menang atas Elang Super - julukan Nigeria.

PIALA AFIKA 2019 - Prediksi Skor Aljazair Vs Nigeria, Riyad Mahrez Pemutus Rekor Buruk
LEICESTER CITY FC
Eks Pemain Leicester City, Riyad Mahrez 

PIALA AFIKA 2019 - Prediksi Skor Aljazair Vs Nigeria, Riyad Mahrez Pemutus Rekor Buruk

PIALA AFRIKA - Dua negara semifinal Piala Afrika 2019 lain yang akan bertanding adalah Aljazair melawan Nigeria.

Laga kedua tim ini akan tersaji, di Cairo International Stadium, Kota Kairo, Mesir, pada Senin (15/07/2019) pukul 02.00 WIB.

Catatan pertemuan kedua negara cukup jomplang.

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Dalam lima pertemuan terakhir, El Khadra atau Si Hijau - julukan Aljazair tak pernah menang atas Elang Super - julukan Nigeria.

Nigeri berhasil menang empat kali, dengan hanya sekali seri.

Namun, hasil seri itu hasil pertemuan pertemuan terakhit kedua tim.

Meskipun demikian, sosok Riyad Mahrez akan jadi kunci bagi Aljazair.

Pemain Aljazair meluapkan kegembiraan usai menang dalam draam adu pinalti melawan Pantai Gading
Pemain Aljazair meluapkan kegembiraan usai menang dalam draam adu pinalti melawan Pantai Gading (flashscore)

Penyerang Manchester City itu diharapkan dapat memutus rekor buruk Si Hijau.

Berikut Head To Head, Pertandingan Terakhir dan Prediksi Skor Aljazair Vs Nigeria: 

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Tags
Semifinal Piala Afrika 2019
Aljazair Vs Nigeria
Riyad Mahrez
Mesir
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Penulis: Haryanto
Editor: haryanto
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