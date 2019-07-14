Liga 2

HASIL AKHIR LIGA 2 - PSIM Yogyakarta Vs PSBS, Kembali Kalah Tim Asal Biak Terpuruk di Dasar Klasemen

Gol tunggal PSIM dicetak Rudiyana, pada menit ke-36. Dengan hasil itu, PSIM Yogyakarta berhasil naik lima peringkat ke posisi 5 dengan 6 poin.

HASIL AKHIR LIGA 2 - PSIM Yogyakarta Vs PSBS, Kembali Kalah Tim Asal Biak Terpuruk di Dasar Klasemen

Pertandingan PSIM Yogyakarta menjamu PSBS Biak pada Pekan ke-5 Liga 2 Indonesia Wilayah Timur akhirnya dimenangkan tim asal Kota Gudeg dengan skor akhir, 1-0.

Pertandingan kedua tim sendiri digelar, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (14/07/2019) mulai pukul 15.30 WIB.

Gol tunggal PSIM dicetak Rudiyana, pada menit ke-36.

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Dengan hasil itu, PSIM Yogyakarta berhasil naik lima peringkat ke posisi 5 dengan 6 poin.

Sedangkan, hasil ini membuat PSBS Biak semakin terpuruk di dasar klasemen Wilayah Barat.

Naik Peringkat

Sebelumnya, PSIM Yogyakarta bercokol di posisi 9 klasemen sementara Liga 2 Indonesia Wilayah Timur dengan koleksi 3 poin dari 3 laga. 

Sementara itu, PSBS Biak menempati peringkat 10 dengan poin 3 dari 3 laga. 

Laga terakhir, PSBS Biak menang atas Madura FC dengan skor 1-0 pada pekan keempat, Sabtu (06/07/2019). 

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Liga 2 Indonesia 2019
PSIM Yogyakarta Vs PSBS Biak
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Penulis: Haryanto
Editor: haryanto
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