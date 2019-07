Ulang Tahun ke-21, Aurel Hermansyah Dikasih Kado Mobil Mewah, Wow Harganya Hampir Rp 1 Miliar! 

Ulang Tahun ke-21, Aurel Hermansyah Dikasih Mobil Mewah, Wow Harganya Hampir Rp 1 Miliar!

Kebahagiaan tengah menyelimuti Aurel Hermansyah, putri dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti.

Pasalnya beberapa hari yang lalu, Aurel Hermansyah diketahui baru saja merayakan ulang tahun yang ke-21.

Di momen itu, Krisdayanti terlihat memposting foto sang anak dan memberinya sebuah doa lewat akun Instagramnya.

"Happy 21th birthday @aurelie.hermansyah, wishing you all the best in life kakak," tulis Krisdayanti disertai emoticon.

Tak hanya itu, Krisdayanti juga menunjukkan sebuah karangan bunga sebagai hadiah untuk sang anak.

Tak hanya Krisdayanti, ibu tirinya yaitu Ashanty juga nampak memberikan ucapan untuk Aurel Hermansyah.

Kebahagiaan semakin bertambah saat Aurel Hermansyah mendapatkan kado spesial dari Ashanty dan Anang.

Tak tanggung-tanggung, pasangan suami istri Anang Hermansyah dan Ashanty rupanya memberikan Aurel kado yang sangat mewah.

Meski mengunggah foto bersama, Ashanty nyatanya tak bisa memberikan ucapannya secara langsung pada Loly.