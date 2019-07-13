Liga 2

Hasil Liga 2 Babel United Vs Blitar United ! Babak I Berlangsung Babel United Unggul Cepat Menit 6

Cek hasil pertandingan Big match Liga 2 2019 Babel United Vs Blitar United di stadion Depati Amir, Pangkalpinang, Sabtu (13/07/2019) via Live Score

Hasil Liga 2 Babel United Vs Blitar United ! Babak I Berlangsung Babel United Unggul Cepat Menit 6
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Hasil Liga 2 Babel United Vs Blitar United ! Babak I Berlangsung Babel United Unggul Cepat Menit 6 

Hasil Liga 2 Babel United Vs Blitar United !  Babak I Berlangsung Babel United Unggul Cepat Menit 6

LIGA 2 - Babel United menjamu Blitar United pada pekan ke-5 Liga 2 2019 Indonesia Wilayah Barat di Stadion Depati Amir, Pangkalpinang, Sabtu (13/07/2019) jam 15.30 WIB.

Hasil sementara, Babel United unggul atas tamunya, Blitar United 1-0.

Gol dicetak oleh pemain Babel United pada menit 6.

Hingga berita ini diturunkan, masih berlangsung babak pertama. 

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Cek hasil pertandingan Big match Liga 2 2019 Babel United Vs Blitar United di stadion Depati Amir, Pangkalpinang, Sabtu (13/07/2019) via Live Score berikut: 

Live score Liga 2 Indonesia 2019:

LINK LIVE SCORE

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Babel United Vs Blitar United
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Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
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