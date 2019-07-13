Liga 2
Hasil Liga 2 Babel United Vs Blitar United ! Babak I Berlangsung Babel United Unggul Cepat Menit 6
Cek hasil pertandingan Big match Liga 2 2019 Babel United Vs Blitar United di stadion Depati Amir, Pangkalpinang, Sabtu (13/07/2019) via Live Score
Hasil Liga 2 Babel United Vs Blitar United ! Babak I Berlangsung Babel United Unggul Cepat Menit 6
LIGA 2 - Babel United menjamu Blitar United pada pekan ke-5 Liga 2 2019 Indonesia Wilayah Barat di Stadion Depati Amir, Pangkalpinang, Sabtu (13/07/2019) jam 15.30 WIB.
Hasil sementara, Babel United unggul atas tamunya, Blitar United 1-0.
Gol dicetak oleh pemain Babel United pada menit 6.
Hingga berita ini diturunkan, masih berlangsung babak pertama.
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Cek hasil pertandingan Big match Liga 2 2019 Babel United Vs Blitar United di stadion Depati Amir, Pangkalpinang, Sabtu (13/07/2019) via Live Score berikut:
Live score Liga 2 Indonesia 2019:
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LIVE Streaming Sriwijaya FC Vs Persita di LIVE TVOne Liga 2 2019, Live Score Penentu Puncak Klasemen
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LIVE Score Babel United Vs Blitar United Liga 2 2019 Jam 15:30 WIB, The Black Cats Target Seri
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