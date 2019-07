DAD Singkawang Juara Umum Festival Budaya Dayak ke-1 Kalbar

BENGKAYANG - Kontingen Dewan Adat Dayak (DAD) kota Singkawang meraih juara umum dalam Festival Budaya Dayak ke-1 Kalimantan Barat yang digelar di kabupaten Bengkayang pada tanggal 7-11 Juli 2019.

Piala bergilir Gubernur Kalbar disereahkan oleh Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot kepada Ketua Panitia, kemudian ketua panitia menyerahkan kepada DAD Kota Singkawang yang selanjutnya diserahkan kepada Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie pada malam penutupan.

Perolehan medali kontingen DAD Kota Singkawang dalam Festival Budaya Dayak ke-1 Kalimantan Barat di Bengkayang adalah :

1. Sumpit perorangan putri Juara 1

2. Sumpit Beregu Putra Juara 1

3. Sumpit Beregu Putri 3

4. Solo Dewasa Putri Juara 1

5. Solo Dewasa Putri Juara 1

6. Solo Dewasa Putra Juara 3

7. Gasing Beregu juara 2

8. Gasing Perorangan juara 2

9. Lukis Kanvas Juara 3

10. Lagu Solo Anak juara 1

11. Engrang Perorangan juara 2

12. Engrang Beregu juara 2

13. Tari juara 1 , (Penata Tari terbaik, Penata Musik Terbaik)

14. Busana Dayak Kreasi Anak Putra Juara 1

15. Busana Dayak Kreasi Anak Putri Juara 1

16. Busana Dayak Kreasi Anak Putri Juara 3

The Best fotogenic Putra

The Best Costum Putra

The Best Catwalk Putri

17. Lomba Masak khas Dayak Juara 3

18. Menganyam Takin Juara 3

Total kontingen Singkawang meraih 7 Emas, 5 Perak, 6 Perunggu dan 5 Penghargaan Terbaik.

Ketua Kontingen DAD Kota Singkawang, Yoris Anes mengucapkan Puji Syukur, berkat kerja keras para peserta lomba yang selama kegiatan selalu maksimal, serius dan bertanggung jawab menghadapi Festival Budaya Dayak I ini sehingga dapat mengharumkan nama kota Singkawang.

"Kita ucapkan terima kasih atas dukungan langsung dari Wali Kota Singkawang yang memberikan spirit yang tinggi bagi para peserta dalam berjuang, semoga kedepan pemerintah Kota Singkawang tetap memberikan ruang utama bagi kami peserta Festival Budaya Dayak ini untuk berkarya dalam membantu mewujudkan Singkawang Hebat," kata Yoris.