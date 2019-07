Joe Taslim Perankan Film Terbaru Mortal Kombat

Perankan Sub Zero di Film Mortal Kombat, Nama Joe Taslim Mendadak Bikin Heboh Hollywood

Joe Taslim Resmi Perankan Film Terbaru Mortal Kombat

PONTIANAK - Karir seorang Joe Taslim di kancah internasional nampaknya memang semakin bersinar, terbukti dirinya yang telah resmi terpilih sebagai pemeran Sub Zero film terbaru Mortal Kombat yang akan segera diproduksi.

Setelah kerterlibatannya dalam film sekelas The Raid, The Night Comes For Us, Fast and Furious dan Star Trek wajar jika banyak produser Hollywood yang melirik dirinya.

Kabar gembira ini memang baru saja dibagikan melalui The Hollywood Reporter yang mengabarkan bahwa pihak Warner Bros Pictures telah resmi mendapuk Joe untuk memerankan Sub Zero. Diadaptasi dari game yang viral di tahun 1990an, memang Mortal Kombat menjadi permainan yang cukup besar pada masanya.

Bahkan hingga saat ini masih banyak orang yang menggemari permainan satu itu.

Ini pun bukan kali pertama game Mortal Kombat diadaptasi kedalam layar lebar, karena film pertamanya sudah lebih dulu hadir di tahun 1995.

Kabarnya film Mortal Kambat terbaru akan menjadi sebuah reboot, jadi dapat dipastikan akan adanya perbedaan dari film pertama serta gamenya