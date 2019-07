Harga Emas Naik Setelah Terkoreksi

JAKARTA - Harga emas naik menjelang akhir pekan setelah koreksi pada perdagangan kemarin. Jumat (12/7) pukul 7.31 WIB, harga emas untuk pengiriman Agustus 2019 di Commodity Exchange berada di 1.407,20 dolar AS per ons troi, menguat 0,03 persen daripada harga kemarin pada 1.406,70 dolar AS per ons troi.

Kemarin, harga emas terkoreksi setelah rilis data inflasi yang melaju tinggi akibat kenaikan harga pangan di Amerika Serikat (AS). Meski turun, harga emas masih bertahan di atas level 1.400 dolar AS per ons troi.

Laporan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa indeks harga konsumen nonpangan dan nonenergi bulan Juni naik dengan laju tertinggi dalam 1,5 tahun, yakni di level 0,3 persen secara bulanan dan 2,1 persen secara tahunan.

Sedangkan total kenaikan seluruh indeks 1,6 persen dalam 12 bulan hingga Juni. Angka ini lebih rendah daripada bulan Mei sebesar 1,8 persen (yoy). Penurunan dipicu oleh penurunan indeks energi sebesar 3,4 persen di tengah kenaikan indeks pangan sebesar 1,9 persen secara tahunan.

Chris Gaffney, president of world markets TIAA Bank mengatakan, data inflasi Juni menyebabkan investor emas sedikit mundur. "Tapi penurunan ini hanya penyesuaian karena sebelumnya harga emas melaju kencang. Harga yang bertahan kuat di atas 1.400 dolar AS menunjukkan bahwa dalam beberapa waktu ke depan harga akan terus berada di US$ 1,400," kata Gaffney kepada Reuters.

Harga emas spot melonjak 1,5 persen setelah Gubernur Federal Reserve Jerome Powell mengungkapkan pandangan dovish di hadapan Kongres pada Rabu lalu. Powell mengonfirmasi bahwa ekonomi AS masih berada dalam ancaman pelemahan aktivitas pabrik, inflasi yang rendah, serta perang dagang yang masih bergemuruh.

Dia pun mengungkapkan bahwa bank sentral siap bertindak jika diperlukan. The Fed akan menggelar pertemuan bulanan pada 30-31 Juli mendatang.

