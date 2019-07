Doing Time by Lana Del Rey Duduki Peringkat Pertama Top Ten Volare Musik Barat Kamis (11/7/2019)

Doing Time by Lana Del Rey Duduki Peringkat Pertama Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

NO ARTIST - TITLE

1 Doin’ Time - Lana Del Rey

2 Nights In Gold - Kita Menari

3 Just Us- DJ Khaled (Feat. SZA)

4 Evil Spider - Benee

5 U.F.O.F - Big Thief

6 Cross Me - Ed Sheeran (feat. Chance the Rapper & PnB Rock)

7 Hold Me While You Wait - Lewis Capaldi

8 Norton Commander - Men I Trust (All We Need)

9 Bags - Clairo

10 What's It Like? - Sure Sure

