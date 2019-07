Rupiah dan Dolar AS Masih Bergerak Fluktuatif

PONTIANAK - Rupiah-dolar AS bergerak fluktuatif, Grafik perdagangan forex Investasi Investing.com menunjukkan, harga pembukaan (open) pasangan mata uang USD/IDR pada 8 Juli kemarin pada Rp 14.115.

Pada saat penutupan, ketika pasar keuangan Indonesia tutup, harga close USD/IDR berada di Rp 14.110 (perubahan 0,03 persen).

Dari sudut pandang rupiah, pergerakan itu menunjukkan dolar AS melemah dan rupiah cenderung menguat.

Meski demikian, tak berarti rupiah menguat sepanjang hari. Satu hingga dua jam setelah pasar keuangan Indonesia buka, sekitar 09.00 WIB sampai 10.00 WIB, USD/IDR sempat melonjak. Saat itu USD/IDR menyentuh harga tertinggi sepanjang hari di Rp 14.155.

Beberapa saat sebelum pasar keuangan tutup, USD/IDR sempat menyentuh titik terlemah harian di Rp 14.095. Sayang pelemahan dolar itu tidak berlanjut, sehingga menjelang akhir pekan USD/IDR kembali naik.

Di dalam negeri, kemarin BI Indonesia menetapkan kurs beli Rp 14.076 per dolar AS dan kurs jual Rp 14.218 per dolar AS. Kurs tengah BI berada di Rp 14.147 per dolar.

Dibandingkan Jumat (5/7) tidak ada perubahan signifikan kurs rupah-dolar AS oleh Bank Indonesia. Selisih kurs beli dan kurs jual tetap Rp 142 per dolar AS.

Hampir tiga pekan selisih kurs beli dan jual ini tidak berubah. Pada 18 Juni 2019 silam, spread itu sempat melebar sejenak di Rp 144 per dolar AS.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Relatif datar, kemarin kurs rupiah-dolar AS sempat naik turun https://investasi.kontan.co.id/news/relatif-datar-kemarin-kurs-rupiah-dolar-as-sempat-naik-turun