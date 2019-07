https://i.pinimg.com/564x/a8/b6/ce/a8b6cea12b5dabfb7a642143e89f4092.jpg

Kunci agar kece dalam mengenakan leather jacket adalah kepercayaan diri.

Tanpa kepercayaan diri, kamu mungkin tidak akan terlihat keren dengan fashion item ini.

Salah satu inspirasi outfit leather jacket dengan hijab adalah pleated skirt.

Rok model rampel ini membuat kesan casual dan classy.

Padukan hijab pashmina berwarna abu-abu atau warna netral lainnya. Untuk menambahkan kesan boyish, kamu bisa menggunakan sepatu boots hitam.

2. Brown Leather Jacket and All The Way Black

https://i.pinimg.com/564x/a7/cd/3c/a7cd3cbd195d5d445dcf8fe77e3ac15c.jpg

Ladies, leather jacket enggak harus melulu warna hitam, ada beberapa pilihan warna lain yang sebenarnya bisa kamu padukan kok.

Misalnya saja seperti inspirasi outfit berwarna cokelat ini.

Dengan perpaduan warna yang tepat, kamu bisa menampilkan kesan edgy dan super cool dengan leather jacket warna ini loh.



Kalau bingung, kamu hanya perlu mix and match leather jacket-mu dengan t-shirt warna hitam dan hijab pashmina berwarna senada.

Nah, untuk alas kaki kamu bisa memilih untuk mengenakan sneakers putih atau sepatu boots untuk pilihan yang lebih aman.

3. Casual Mix and Match

https://i.pinimg.com/564x/6c/8b/f4/6c8bf41fa747202bf487884bc8588000.jpg

Simple and casual is the best look from every outfit look.

Setuju, Ladies?

Leather jacket sebenarnya bisa kamu padukan dengan outfits apa saja, salah satunya adalah two tone oversized shirt dan juga maxi skirt berwarna abu-abu.

Untuk menambah kesan casual kenakan sneakers putih dan tas model bucket berwarna hitam.



Walaupun terlihat sederhana, tampilan ini enggak akan pernah lekang oleh waktu.