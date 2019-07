Harga Emas Terjun Bebas ke Bawah 1.400 Dolar AS

Harga emas kembali menguji support psikologis pada 1.400 dolar AS per ons troi hari ini. Selasa (9/7) pukul 7.46 WIB, harga emas untuk pengiriman Agustus 2019 di Commodity Exchange turun ke 1.397,10 dolar AS per ons troi, setelah kemarin ditutup pas pada 1.400 dolar AS per ons troi.

Dilansir dari Kontan kemarin, harga emas berjangka ini bertahan di 1.400 dolar AS meski sempat turun. Hari ini, harga emas menguji kembali level tersebut.

Sementara harga emas spot sudah tembus ke bawah level US$ 1.400 sejak akhir pekan lalu. Pagi ini, harga emas spot turun 0,22 persen ke 1.392,45 dolar AS.

Harga emas spot ini turun dalam empat hari perdagangan berturut-turut. Dalam empat hari, emas mengakumulasi penurunan harga 1,86 persen.

"Laporan data tenaga kerja yang kuat menyebabkan taruhan bahwa suku bunga akan turun 50 basis point menjadi turun dari hampir 30 persen menjadi hanya 2 persen. Proyeksi suku bunga tidak akan terjun menyebabkan harga emas terkoreksi," kata Edward Meir, analis INTL FCStone kepada Reuters.

Meski taruhan penurunan suku bunga hingga 50 basis point merosot, pasar masih mengharapkan penurunan suku bunga 25 basis point.

Sementara itu, penopang harga emas belakangan berasal dari tensi geopolitik Iran dan Amerika Serikat (AS). Apalagi, bank-bank sentral melaporkan bahwa cadangan emas meningkat sehingga pasar memperkirakan otoritas akan terus membeli.