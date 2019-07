VIDEO: LIVE TVOne Liga 2 Minggu Ini | Sriwijaya FC Vs Persita, PSCS Vs PSMS dan Persik Vs Persewar

VIDEO: LIVE TVOne Liga 2 Minggu Ini| Sriwijaya FC VS Persita, PSCS VS PSMS Medan & Persik Kediri VS Persewar

LIGA 2 - Liga 2 adalah liga kasta kedua dalam Liga Indonesia di bawah Liga 1.

Sebelumnya Liga 2 bernama Liga Indonesia/Ligina/Divisi Utama Liga Indonesia.

Liga 2 musim ini 2019, memasuki pekan ke-5.

Enam pertandingan digelar di hari dan jam yang sama, Jumat (13/7/2019) pukul 15.30 WIB.

Keesokan harinya, Sabtu (14/7/2019), dihelat lima pertandingan sisa mulai dari petang hingga malam WIB.

Persiba Balikpapan VS Persatu Tuban menjadi laga penutu pekan ke-5.

Dari sebelas pertandingan pekan ke-5 ada sejumlah laga yang termasuk big match.

Sebut saja Sriwijaya FC VS Persita Tangerang, Mitra Kukar VS Madura FC, PSCS Cilacap VS PSMS Medan hingga Persik Kediri VS Persewar Waropen.

Sejumlah laga Liga 2 bakal disiarkan langsung tvOne, OrangeTV, Matrix Garuda dan UseeTV sebagai pemegang hak siar.