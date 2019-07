TRIBUNWIKI: Dear Milenial, Ini 3 Cara Mewujudkan Mimpi

PONTIANAK - Dikutip dari Cermati.com, Milenial zaman now identik dengan segudang impian dan keinginan yang melibatkan uang. Bukan hanya hobi travelling dan minum kopi saja, kaum milenial yang berusia 20-35 tahun kini sudah banyak yang berani menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan mendirikan usaha atau bisnis.

Beragam peluang usaha yang diciptakan generasi milenial terbilang sangat kreatif dan inovatif mulai dari membuka warung kopi, jualan jajanan pisang goreng, martabak, bisnis fashion sampai menjadi youtuber/influencer Instagram dengan berjuta-juta followers.

Lalu, apa kamu juga bagian dari generasi milenial zaman now dengan segudang mimpi dan harapan? Namun masih merasa minder dan bergerak maju–mundur dalam mewujudkan cita-citamu karena kendala finansial?

Dear milenial, kamu tak perlu galau berkepanjangan. Saatnya kamu bangkit dan mulai bergerak mewujudkan mimpimu dengan melakukan tiga hal berikut ini.

1. Buat Strategi Sukses Ala Kamu

Hal mendasar yang penting dilakukan ialah membuat strategi sukses ala kamu. Membuat strategi sukses tentunya bukan hal yang mudah. Kamu bisa memulainya dengan brainstorming dahulu dengan cara menuliskan semua hal yang menjadi cita-citamu. Milikilah satu buku catatan khusus untuk mencatat strategi suksesmu atau bisa juga menuliskannya secara digital di notes smartphone. Pilih saja cara yang kamu sukai, setelah menuliskan semua cita-cita yang ingin kamu wujudkan, langkah selanjutnya ialah pilah cita-cita tersebut berdasarkan jangka waktunya seperti cita-cita jangka waktu pendek (kurang dari sampai dengan 1 tahun); jangka waktu menengah (2-5 tahun); dan jangka waktu panjang (lebih dari 5 tahun). Setelah membuat kategori mimpi, kamu dapat melengkapi strategi sukses versimu dengan menuliskan langkah-langkah yang perlu dilakukan, hambatan yang sekiranya akan dihadapi dan apa saja solusinya. Tuangkan segala ide, unek-unek pemikiranmu, dan kamu juga bebas menambahkan hal-hal lainnya yang dirasa perlu. Semakin rinci strategi yang dibuat maka itu tanda kamu semakin fokus, artinya kamu sudah tahu dengan jelas apa yang kamu mau, cara meraih mimpimu, dsb.

2. Lakukan Usaha Nyata Step by Step

Next step is start taking an action towards your dreams. Apa pun impian yang ingin kamu raih, tentunya kamu harus melakukan usaha nyata mewujudkannya. Tanpa aksi semuanya hanya akan jadi wacana saja. Jangan biarkan hal ini terjadi, kamu harus memotivasi dirimu sendiri untuk terus bersemangat meraih cita-citamu. Sebagai gambaran, semisal impian besarmu ialah menjadi entrepreneur muda dengan membangun usaha warung kopi. Meskipun saat ini ada banyak warung kopi dimana-mana, tak perlu minder. Ada banyak hal yang bisa mulai untuk mewujudkan impian ini.

Mulailah dengan langkah kecil setiap hari seperti melakukan riset, belajar berbagai jenis kopi, mengambil kelas barista, hingga melakukan uji coba menciptakan ramuan kopi yang rasa khas untuk menu di bisnis kopi café mu nanti. Pahami bahwa sukses bukanlah hal instan yang bisa diraih dalam sekejap, kamu juga harus belajar bersikap optimis, sabar, terus menambah ilmu dan bergerak agar kamu bisa meraih mimpimu dengan cepat. Latihlah dirimu sendiri agar tidak malas, sebab kemalasan tidak akan membawamu sukses, jadi cobalah untuk selalu semangat! Gimana, sudah siapkah kamu?

3. Kendala Finansial? Bisa Gunakan KTA

Orang bilang, mimpi besar membutuhkan modal yang besar pula. Kendala keuangan kerap menjadi persoalan apalagi jika ada banyak impianmu membutuhkan sokongan modal finansial. Pastinya kamu harus tetap semangat dan tak perlu berkecil hati bila saat ini uang yang kamu miliki belum mencukupi untuk mewujudkan impianmu. Semua persoalan ada solusinya sehingga kamu tak perlu menunda-nunda mewujudkan mimpimu. Solusi praktis atasi kendala finansial bisa diatasi dengan bantuan dari pinjaman KTA (kredit tanpa agunan). Pilih KTA yang tepat yang bisa memberikan kepastian cepat untuk membantumu mewujudkan impian. Jadi, tak perlu lagi galau melangkah mewujudkan cita-cita hanya gara-gara tak punya cukup uang.

Apply KTA online zaman now enggak ribet. Justru KTA online itu memiliki syarat dan proses pengajuan yang mudah dan cepat. Kamu tak perlu datang ke kantor cabang bank, semuanya bisa dilakukan dari smartphone, kapan saja dan dimana saja. Pastikan kamu memilih KTA yang tepat yang bisa memberikan kepastian cepat untuk membantumu mewujudkan impian. Jadi, kamu tak perlu lagi galau melangkah mewujudkan mimpimu hanya gara-gara tak punya cukup uang.

Make Your Dream Come True !

Wahal milenial apapun impianmu, percayalah bahwa kamu bisa mewujudkannya. Lakukan yang terbaik dan terus berusaha, never give up! Situasimu saat ini bukanlah penghalang suksesmu. Jangan menjadikan kendala modal atau apapun itu membuatmu putus asa dan tidak percaya diri meraih suksesmu. Kunci sukses ada pada dirimu sendiri, dan jangan lupa perkaya dirimu dengan ilmu mengelola keuangan yang baik agar kamu juga bisa sukses secara finansial. Semangat ya!