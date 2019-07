Kalahkan Minions, Ahsan/Hendra Ganda Berpenghasilan Tertinggi, 6 Pemain di Atas 1 Miliar

Kalahkan Minions, Ahsan/Hendra Ganda Berpenghasilan Tertinggi, Empat Pemain Raih Penghasilan di Atas Rp 1 Miliar

Pemain ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan masuk jajaran pemain bulutangkis dengan penghasilan tertinggi di dunia, pada 2019.

Dikutip dari Bolasport.com seperti lansiran lama resmi BWF, kedua pebulutangkis hingga pertengahan Tahun 2019 ini menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi di Indonesia.

Keduanya berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang masing-masing 60.251 dolar AS (Rp 848 juta).

Baca: Lee Chong Wei Berlinang Air Mata Sampaikan Salam Perpisahan dari Dunia Bulutangkis Dunia

Penghasilan ganda dengan julukan The Daddies tersebut mengalahkan The Minions, julukan ganda putra nomor satu dunia asal Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Juara All England dan New Zealand Open itu berada di atas Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang) yang masing-masing mengumpulkan 42.560 dolar AS (Rp 599 juta). Sedangkan, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang masing-masing memperoleh 32.822 dolar AS (Rp 462 juta).

LIVE STREAMING Badminton Final Indonesia Masters 2019, Marcus/Kevin Lawan M Ahsan/Hendra (Tribunnews)

Sementara itu, pasangan ganda putra peringkat kelima dunia asal Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe, telah mendapat total 49.671 dolar AS (Rp 699 juta).

Endo/Watanabe menjadi kampiun pada German Open dan finalis New Zealand Open. Pada nomor ganda campuran, Watanabe yang berpasangan dengan Arisa Higashino, menjadi runner-up pada All England 2019.

Di Atas Rp 1 Miliar

Dari laman BWT tersebut, setidaknya ada enam pemain yang telah menghasilkan pendapatan di atas Rp 1 miliar.