Live Streaming TVOne Liga 2 2019: Sriwijaya FC Vs PSCS, Bogor FC Vs Persiba, Persewar Vs Mitra Kukar

Pertandingan pekan keempat Liga 2 2019 hari ini, Minggu (7/7/2019) digelar lima laga yang semuanya dimulai pukul 15.30 WIB.

Mulai dari laga Persewar Vs Mitra Kukar, Sriwijaya FC Vs PSCS, Bogor FC Vs Persiba dan Babel United Vs PSGC.

Saksikan pertandingan Liga 2 melalui link Live Streaming TVOne dan Live Score berikut ini:

Laga Persewar Vs Mitra Kukar merupakan laga pertaruhan posisi di klasemen sementara wilayah Timur.

Mitra Kukar saat ini mengumpulkan empat poin dan harus berada di posisi delapan klasemen sementara.

Untuk bisa bersaing di papan atas, kemenangan merupakan harga mati bagi Mitra Kukar.

Sementara bagi Persewar, laga ini merupakan ujian untuk naik peringkat ke puncak.

Mengumpulkan lima poin, Persewar bisa menyamai poin Persik yang kini bercokol di puncak klasemen.

Pun demikian halnya dengan Sriwijaya FC yang kini ada di posisi lima klasemen sementara grup Barat.

Sriwijaya harus menang demi menyamai poin PSCS yang ada di puncak klasemen sementara.

Misi tiga poin ini jelas tak mudah bagi tuan rumah.

Sebab tim tamu PSCS juga berahap poin penuh demi memantapkan posisi di posisi puncak.

Jika berhasil menang di kandang Sriwijaya FC, maka PSCS akan unggul tiga poin dari pesaing terdekatnya.