Libur Sekolah Sudah Usai, Apa Saja Yang Perlu Kamu Persiapkan

PONTIANAK - Ngga kerasa, liburan udah hampir selesai ya teman-teman. Memang menyenangkan liburan untuk menghabiskan waktu dirumah bersama keluarga.

Tidak hanya itu, momen liburan sekolah juga waktunya jalan-jalan tanpa ada beban pe er dari sekolah. Hemmm liburan, liburan, asyik ya.

Namun teman-teman, kita jangan sampai terlena dengan liburan yang biasanya tidak melakukan Pekerjaan rumah (PR) dan menjadi malas-malasan, Please Say No, Okey!

Ada banyak hal yang perlu disiapkan untuk memasuki semester baru nih teman-teman. Apa saja ya kira-kira, kita simak dulu yuk.

Pertama, Penuhi segala kebutuhan peralatan sekolah. Emang udah wajib banget ya kita untuk mempersiapkan buku. Namanya juga anak sekolah, belajar dengan mencatat itu penting kan. Maka walaupun dihari pertama, kamu jangan lupa membawa buku dan pulpen ya. Karena dihari pertama biasanya akan diisi dengan pertemuan-pertemuan ringkas dan mencatat jadwal mata pelajaran besoknya. Be strong guys!

Kedua, kamu perlu latihan nulis nih guys. Kok pakai latihan? Karena udah terlalu lama liburan, biasanya tangan kita akan kaku untuk menulis kembali. Ada baiknya juga ketika bangun pagi kamu renggangkan tubuh dan gerakan jari-jari untuk menambah semangat aktivitas pertama masuk sekolah.

Ketiga, susun strategi belajar kamu! Penting banget meningkatkan semangat belajar ya. Ingat kawan, kita ini agent of change. Jika semangat belajar sudah kita tanamkan, tentu saja kita akan siaoebghadapi pelajaran apapun itu. Sekalipun guru terasa killer, namun percaya deh guru itu tugasnya mendidik, jadi wajar saja jika mereka mengajar dengan caranya masing-masing, yang penting bagaimana cara kamu menerima pelajaran dengan baik.

Keempat, Jika ini awal semester baru kamu, lebih baik ikut aja deh organisasi. Organisasi bisa melatih diri kamu menjadi pemimpin dan mandiri. Sekaligus di organisasi kamu juga bisa mendapatkan banyak teman serta pengalaman. Eits, jangan lupa untuk belajar juga ya teman-teman, karena belajar juga perlu untuk menunjang masa depan kamu loh.

Kelima, jangan mudah menyerah. Kalau semua anak bangsa tidak mudah menyerah dalam menggapai mimpinya, pastilah negara kita kaya dengan sumber daya manusianya. Inget deh, setiap kelemahan yang kita miliki, pasti ada kelebihan yang tersimpan dalam diri kita. Apresiasikan diri kamu untuk terus berkarya, bekerja keras, dan berdoa. Semoga sukses selalu menantikan kita semua.