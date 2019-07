Pasca Isu Foto Vulgar, Cinta Laura Mendadak Pamit dari Media Sosial, Tulis Kalimat Menyentuh!

Aktris sekaligus penyanyi cantik tanah air Cinta Laura kembali menjadi perbincangan publik.

Hal ini lantaran ia tiba-tiba memberikan kabar mengejutkan pamit dari media sosial instagram miliknya @claurakiehl Jumat (5/7/2019)

Seleb berbakat kelahiran Jerman 17 Agustus 1993 ini menuliskan pada instagramnya sebuah postingan berupa kalimat dalam dengan background hitam.

Postingan tersebut bertuliskan sebuah pernyataan dan juga pesan untuk mencintai diri sendiri.

Pada foto yang diunggah bertuliskan pesan bermakna cinta diri sendiri bukanlah tindakan egois.

"Self Love is not selfish. You cannot truly love another until you truly love yourself,"

"Mencintai diri sendiri tidak egois. Kamu tidak bisa benar-benar mencintai orang lain sampai kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri,"

Pada caption yang ditulis akun @claurakhiel, Cinta Laura juga tuliskan alasan mengapa dirinya ingin beristirahat dari sosial media.

Cinta juga menuliskan alasan dirinya mundur sejenak dari dunia maya.