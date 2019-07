Kenalan Yuk dengan Komunitas ID42NER "Toyota Fortuner Club Of Indonesia Chapter Kalbar"

PONTIANAK - Beragam komunitas di Kalimantan Barat semakin menarik bagi para peminatnya.

Tidak heran, disetiap wilayah dan juga daerah selalu memiliki komunitas yang menjadi wadah satunya hobi dan tujuan yang sama.

Chapter demi chapter hadir dari sejenis merek mobil asal Jepang tersebut. Ialah mobil Fortuner yang berhasil menyatukan hobi yang sama bagi pemiliknya.

Di Kalimantan Barat sendiri, sebuah komunitas ID42NER (Toyota Fortuner Club Of Indonesia Chapter Kalbar) menjadi wadah pecinta mobil tersebut untuk saling merangkul dan membahu.

Baca: Pernah Jabat Waka, Kompol Sunaryo Jadi Kapolsek Pontianak Timur

Baca: FOTO: Grenalda Ocktrie Vennesa, Pemenang Kategori Adek Fotogenik Duta Kuliner Kalimantan Barat 2019

Baca: Pasca Isu Foto Vulgar, Cinta Laura Mendadak Pamit dari Media Sosial, Tulis Kalimat Menyentuh!

Kopdar juga sering mereka lakukan demi terkumpulnya one by one personil Fortuner yang ada di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak.

Komunitas ID42NER resmi di deklarasikan pada akhir tahun 2018 silam. Hingga kini anggota ID42NER sudah mencapai 22 member club untuk chapter Kalbar.

Agenda rutin juga sering mereka lakukan untuk bertemu silaturahmi, touring hingga bercerita tentang speak dan fasilitas onderdil dari mobil tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, para member yang tergabung di dalam komunitas tersebut juga memiliki latar belakang yang berbeda.

Perbedaan itu pula yang semakin menyatukan mereka untuk saling berbagi ilmu dan informasi yang berguna bagi seluruh member dan masyarakat.

Keselamatan di jalan raya, juga menjadi prioritas dari komunitas ID42NER. Ketua Komunitas ID42NER ialah Bayu Wiseso.

Syarat dan ketentuan untuk bergabung menjadi member club juga disebutkan oleh Bayu. Ia mengatakan, jika kamu ingin bergabung syarat cukup mudah, STNK, SIM/KTP dan juga administrasi member yang berlaku seumur hidup.

"Yang pasti jika bergabung dan tidak mengajukan keluar tetap dihitung sebagai anggota," ujarnya.

Selain itu, hobi touring dari tipe mobil yang sama ini juga memiliki kesan tersendiri, Seperti menyatukan hobi dengan liburan bersama keluarga.

Adapun jadwal Kopdar yaitu setiap hari Jumat malam di Wk. Upgrade jalan Suprapto dan terkadang di Restoran Putri Raya.