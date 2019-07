HASIL Liga 2 Terkini | PSBS Biak Vs Madura FC (0-0 HT), Madura FC Buang Sejumlah Peluang Emas

LIVE SCORE Liga 2 Pekan 4 | Persis Vs Persik, PSMS Vs Perserang, Persita Vs PSPS & PSBS Vs Madura FC

LIGA 2 - Sedang berlangsung laga Liga 2 pekan ke-4 antara PSBS Biak menjamu tamunya Madura FC, Sabtu (6/7/2019) petang WIB.

Babak pertama berkesudahan dengan tanpa gol.

PSBS Biak yang hingga saat ini belum mampu memetik poin, coba mengambil inisiatif sejak peluit babak pertama dibunyikan.

Namun, kematanangan anak-anak Madura FC mampu meredam serangan tuan rumah.

Bahkan, Madura FC mendapat sejumlah peluang emas hanya saja tidak berujung gol.

PSBS Biak dan Madura FC sudah dua kali bersua dan saling mengalahkan.

Pertemuan pertama di kandang, PSBS Biak menang 1-0.

Pada pertemuan kedua, giliran Madura FC bertindak sebagai tuan rumah dan menang tiga gol tanpa balas.

Di klasemen sementara wilayah timur, PSBS Biak menghuni posisi 11 alias dasar klasemen.