Persija Vs PSM Makassar DITUNDA | Liga 1 LIVE Persebaya Vs Persib & Badak Lampung Vs Barito Putera

Persija Vs PSM Makassar DITUNDA | Shopee Liga 1 Persebaya Vs Persib & Badak Lampung Vs Barito Putera

LIGA 1 - Big match Shopee Liga 1 antara Persija Jakarta kontra PSM Makassar di pekan ke-6 ditunda.

Sedianya pertarungan juara dan runner up Liga 1 musim lalu itu dihelat, Jumat (5/7/2019) pukul 15.30 WIB.

Namun harus ditunda karena kedua tim harus melakoni laga leg 2 semifinal Piala Indonesia.

Di semifinal Piala Indonesia, Persija bertandang ke Borneo FC, Sabtu (6/7/2019), dan PSM Makassar menghadapi tuan rumah Madura United, Minggu (7/7/2019).

Sekalipun demikian, Jumat (5/7/2019), Shopee Liga 1 memanggungkan big match Persebaya Surabaya Vs Persib Bandung dan Badak Lampung kontra Barito Putra.

Laga Persebaya Surabaya Vs Persib Bandung dan Badak Lampung kontra Barito Putra bisa disaksikan di Indosiar melalui link Live Streaming berikut ini:

