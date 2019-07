Nobar Film Say,I Love You. Fitria Khan Harap Tak Ada Anak Kalbar Putus Sekolah

PONTIANAK- Film Say, I Love You tayang dibioskop perdana pada 4 Juli 2019. Tim sukses film "Say, I Love You" yang ada di Pontianak, Fitria Khan mengajak para anak Panti dan mahasiswanya nonton bersama di XXI Ayani Megamall, Kamis (4/7/2019).

Fitria juga mengatakan pada gala primer "Say,I Love You" pada 1 Juli 2019, ia juga sudah mengajak teman-teman dan membuat video di youtube untuk mengajak masyarakat untuk nonton film ini dari tanggal 4 sampai 6 Juli 2019.

"Alhamdulillah mereka senang dan hari pertama penjualan tiketnya juga habis di XXI Ayani Megamal," ujar Fitria Khan.

Ia mengatakan HDI sangat mensupport film ini karena ada sekelompok anak yang putus sekolah dan tidak mampu yang perlu dibantu dan mereka juga punya mimpi seperti anak lainnya.

"Kita juga bisa berkumpul menjadi satu untuk membantu mereka yang kurang mampu dan lainnya ," ujarnya.

Di SMA Selamat Pagi Indonesia menjadi harapan mereka dan menjadi kesempatan untuk menggapai semua impian mereka.

"Selain HDI memberikan tempat untuk kita bisa ikut partisipasi membantu anak-anak ini. Apa salahnya saya secara pribadi ingin berbagi kebahagiaan dan membawa anak panti di sini untuk nobar dan mereka senang juga dan sesuai dengn film ini yang sangat mendidik," ujarnya.

Ia berharap dari film ini penonton bisa terinspirasi dan selalu bersyukur dengan apa yang telah dimiliki.

"Harapan saya semoga anak di Kalbar jangan sampai ada yang putus sekolah. Kita harus punya kemajuan dan berpikir kedepan seperti film itu yang mempunyai mimpi besar biar anak Indonesia tidak ketinggalan," pungkasnya.