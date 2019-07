Ini Alasan Mengapa Bill Gates Ingin Jadi Peternak Ayam

Bill Gates pernah bertanya lewat sebuah tulisan, beberapa tahun lalu: "Mengapa saya akan memelihara ayam?" Jika Anda hidup dengan hanya 2 dollar AS per hari, apa yang akan Anda lakukan agar lebih sejahtera? Begitu pertanyaan yang pernah ditulis salah seorang terkaya sejagad ini di blog pribadinya (gatesnotes.com).

Mengutip Kontan.co.id, Jumat (5/7/2019), sebagai orang yang lahir dan besar di kota Seattle, Amerika Serikat, Bill Gates takjub pada kehidupan orang-orang miskin yang memelihara ayam di beberapa negara yang pernah dia kunjungi.

Dia berkesimpulan bahwa kehidupan orang yang hidup dalam jurang kemiskinan akan membaik jika mau memelihara ayam. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh pendiri Microsoft Corporation ini. Pertama, ayam mudah dan murah untuk dipelihara.

Ayam bisa makan apapun yang mereka temukan di tanah, meski lebih baik jika Anda bisa memberi mereka pakan biar tumbuh lebih cepat. Ayam, menurut Gates, merupakan investasi yang bagus. Dia memberikan gambaran, ada seorang petani yang memulai memelihara lima ekor ayam.

Salah seorang tetangga kebetulan memiliki seekor ayam jantan untuk mengawini ayam-ayam itu. Setelah tiga bulan, si petani bisa memiliki 40 anak ayam. Akhirnya, dengan harga jual 5 dollar AS per ekor ayam di Afrika Barat, dia bisa berpenghasilan lebih dari 1.000 dollar AS setahun. Penghasilan itu sudah melebihi ambang batas kemiskinan ekstrem sekitar 700 dollar AS setahun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul https://lifestyle.kontan.co.id/news/wuih-dengan-alasan-ini-bill-gates-ingin-berternak-ayam