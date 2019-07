TRIBUNWIKI: 'Say I Love You', Kisah Percintaan Remaja Berjuang & Mengejar Mimpi Demi Cinta

Kisah romantisme anak remaja kini datang dalam film "Say I Love You".

TRIBUNWIKI: Yuk Simak Sinopsis 'Say I Love You' , Kisah Percintaan Remaja Berjuang & Mengejar Mimpi Demi Cinta

PONTIANAK - Kisah romantisme anak remaja kini datang dalam film "Say I Love You". Film Say 'I Love You' akan tayang di bioskop pada 4 Juli 2019. Film ini mengangkat kehidupan para remaja di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Film ini diproduksi oleh Multi Buana Kreasindo (MBK) yang dibintangi oleh Dinda Hauw, Teuku Ryzki, Alvaro Maldini atau Aldi Coboy Junior (CJR), Verdi Solaiman, Rachel Amanda, Nadira Octova, Shenina Cinnamon, Ashilla Zahrantiara, Olga Lidya, dan Butet kertarejasa.

Film ini mengangkat kisah nyata anak-anak SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) yang ada di kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Dengan Sutradara Faozan Rizal dan penulis skenario Alim Sudio dan Endik Koeswoyo. Film ini mengangkat drama percintaan masa remaja dimana masa-masa remaja adalah tempat melambungkan mimpi untuk masa depan yang lebih cerah.

Dalam sinopsis menceritakan, Sheren (Dinda Hauw) tidak hanya mengejar mimpinya, tetapi dia juga berjuang demi cinta.

Sheren adalah seorang yang energik, penuh ide dan penuh harapan yang diam-diam dikagumi Robet (Alvaro Maldini) yang adalah seorang pemuda yang tengil dan selalu bikin masalah.

Bersama dengan Sayydah, Olfa, Yohana, dan Ridwan, Sheren mencoba membangun kembali reputasi sekolah mereka sehingga sekolah lain tidak akan meremehkan mereka.

Juga dilihat dalam trailernya, Sheren berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kisah cintanya bersama Robert.

Namun sayang, tidak mudah bagi mereka untuk melanjutkan hubungan tersebut karena peraturan sekolah yang sangat ketat.