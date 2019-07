JADWAL Premier League 2019-2020 LENGKAP | 10 Agustus 2019 - 17 Mei 2020, Laga Pembuka Langsung Panas

JADWAL Premier League 2019, LENGKAP | 10 Agustus 2019 - 17 Mei 2020, Pekan Pertama Langsung Panas

LIGA INGGRIS - Jadwal Liga Inggris (Premier League) musim 2019-2020 akhirnya bisa Anda ketahui.

Mengutip dari premierleague, matchday pertama Premier League musim 2019-2020 dihelat, Sabtu 10 Agustus 2019.

Sang jawara Liga Champions Liverpool menjamu Norwich City menjadi laga pembuka Liga Inggris musim ini.

Kemudian juara bertahan Manchester City bertandang ke London Stadium menghadapi West Ham United.

Di hari yang sama ada juga lima partai lainnya.

Keesokan harinya, Minggu (11/8/2019) tersaji partai yang sangat menarik.

Leicester Vs Wolves kemudian Newcastle Vs Arsenal dan super big match Manchester United Vs Chelsea.

Berikut jadwal selengkapnya pekan pertama Premier League 2019-2020:

Sabtu 10 Augustus 2019