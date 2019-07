Hasil Liga 1 2019 Kamis (4/7) - Madura United Taklukkan PSM, Bhayangkara FC Vs PS TIRA Imbang

Hasil Liga 1 2019 Kamis (4/7) - Madura United Taklukkan PSM, Bhayangkara FC Vs PS TIRA Imbang

Hasil pertandingan Liga 1 2019 antara Madura United Vs PSM Makassar, Bhayangkara FC Vs Tira Persikabo dan Arema FC Vs Persipura, Kamis (4/7/2019).

Madura United sukses menumbangkan PSM Makassar dengan skor akhir 2-0 tanpa balas.

Petaka datang bagi PSM Makassar lewat gol bunuh diri oleh B Wahyudi pada menit ke-20.

Madura United sukses meperbesar keunggulan lagi-lagi lewat gol bunuh pemain PSM Makassar Evans A pada menit ke-62.

Sedangkan Bhayangkara FC harus puas berbagai poin dengan Tira Persikabo dengan skor akhir 1-1.

Masing-masing gol diciptakan oleh Pemain Tira Persikabo yaitu Ciro (20) dan dari Pemain Bhayangkara FC Fergonzi R pada menit ke-25.

Berikut hasil lengkap Liga 1 2019 Kamis (4/7/2019):

Arema FC 3 - 1 Persipura Jayapura

Bhayangkara FC 1-1 TIRA Persikabo